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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение

Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения России рекомендовало региональным органам власти перевести школьников на дистанционное обучение в качестве превентивной меры по предотвращению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующие рекомендации были направлены министерством во все регионы страны.

"У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения", - цитируют в пресс-службе главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

В случае остановки обучения на территории школ им рекомендовано выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, используя онлайн-режим учебы.

В ведомстве напомнили, что в большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.

Минпросвещения

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