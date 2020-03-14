Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.

"Заболевшие прибыли из Италии, где отдыхали. Самолет прибыл из Италии в Шереметьево 7 марта, оттуда - до Новосибирска, далее они ехали своим транспортом", - рассказала она.

По ее словам, первичные исследования взятых у заболевших проб делались в одном из кузбасских вузов, повторные - в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

Как сообщалось, накануне вечером двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, в субботу диагноз подтвердился. Кроме того, житель кузбасского Новокузнецка госпитализирован с подозрением на короновирус.

По состоянию на 13 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове эта цифра достигла 47 заболевших.