В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в кол-центре оперативного штаба по коронавирусу Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ размещен на его официальном сайте.

В качестве одной из новых мер с понедельника, 16 марта, в Москве вводится свободное посещение школ. Обычные занятия будут продолжаться, режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для тех, кто проживает с ними. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.

Работодатели обязаны не допускать на рабочее место сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

В подписанном указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. Всего в России зафиксировано 45 случаев COVID-19. Из них 42 эпизода - это россияне (41 из них "привез" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии.