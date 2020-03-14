Власти Петербурга не согласовали митинг против изменения Конституции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать митинг против внесения поправок в Конституцию РФ 21 или 22 марта, сообщила председатель движения "Открытая Россия" Анастасия Буракова "Интерфаксу" в субботу.

По ее словам, оппозиция подала две заявки: на проведение митинга 21 марта в гайд-парке у Финляндского вокзала (до 200 участников) и 22 марта - на площади Ленина (до тысячи участников). "В пятницу, за 15 минут до окончания рабочего дня, нам позвонили и сообщили, что обе заявки не согласованы. Бумаги на руки мы получим только в понедельник", - уточнила Буракова.

По ее словам, в качестве альтернативы предложен Удельный парк, однако организаторы с предложением не согласны.

"Мы будем вести переговоры. Думаю, что ни мы, ни администрация города не заинтересованы в проведении несанкционированных мероприятий", - добавила Буракова.

Ранее власти Петербурга в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек в период с 16 марта по 30 апреля.

Законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой 11 марта. В тот же день документ был одобрен Советом Федерации. Позднее поправки одобрили все региональные парламенты, после чего документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.