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Суд в Петербурге не увидел нарушений в акции "Похороны Конституции"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга в результате пересмотра прекратил административное производство в отношении координатора "Открытой России" Анастасии Бурковой за отсутствием состава преступления, сообщила пресс-служба городских судов.

Изменение Конституции

Ранее Буракова была оштрафована на 10 000 рублей за проведение несогласовнаной акции "Похороны Конституции" 15 января.

В день акции ее задержали у Конституционного суда. Активисты возлагали к зданию цветы и проводили одиночные пикеты. Как рассказывал "Интерфаксу" информированный источник, мероприятие посчитали несогласованным, протоколы составили на 24 человек.

В июне Октябрьский суд оштрафовал Буракову за нарушение правил пикетирования. В августе городской суд отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию для пересмотра.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Открытая Россия Анастасия Буракова Петербург Октябрьский суд Конституция

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