Суд в Петербурге не увидел нарушений в акции "Похороны Конституции"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга в результате пересмотра прекратил административное производство в отношении координатора "Открытой России" Анастасии Бурковой за отсутствием состава преступления, сообщила пресс-служба городских судов.

Ранее Буракова была оштрафована на 10 000 рублей за проведение несогласовнаной акции "Похороны Конституции" 15 января.

В день акции ее задержали у Конституционного суда. Активисты возлагали к зданию цветы и проводили одиночные пикеты. Как рассказывал "Интерфаксу" информированный источник, мероприятие посчитали несогласованным, протоколы составили на 24 человек.

В июне Октябрьский суд оштрафовал Буракову за нарушение правил пикетирования. В августе городской суд отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию для пересмотра.