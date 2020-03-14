Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Врач скорой помощи и пациент с подозрением на коронавирус в больнице в Коммунарке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Все они за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

О двоих новых инфицированных в Кемерове ранее в субботу сообщали в администрации Кузбасса.

Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек. Из них 56 - это россияне (55 "привезли" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии. Сообщалось, что выздоровели четыре человека: оба гражданина КНР, один москвич и итальянец.

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