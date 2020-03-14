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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

В России выявлено два новых случая коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Специалисты выявили коронавирус у двух жителей города Кемерово, госпитализированных накануне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облправительства Кузбасса.

Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове эта цифра достигла 47 заболевших.

Кемерово

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