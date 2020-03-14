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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

РФ с 15 марта закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия с 15 марта приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы на фоне распространения коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут московского времени 15 марта 2020 г. временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Кроме того, МИД РФ поручено уведомить Польшу и Норвегию, а также другие государства, интересы которых может затронуть это распоряжение, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей поручено содействовать федеральным органам власти в реализации настоящего распоряжения, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Россия Польша Норвегия

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