Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

На территории больницы в Тбилиси, превращенной в карантинную зону по предотвращению распространения COVID-2019 Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В связи с распространением коронавируса с 16 марта приостанавливается передвижение граждан между Грузией и Россией, сообщает в воскресенье пресс-служба грузинского правительства.

"По поручению премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария специальный представитель по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе утром в воскресенье говорил по телефону с представителем России по Пражскому формату диалога, сенатором Григорием Карасиным. В ходе беседы был рассмотрен вопрос о временном прекращении передвижения граждан между двумя странами в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это решение не будет касаться тех граждан России и Грузии, которые выскажут желание вернуться в свои страны. Ограничения не коснутся грузовых перевозок между двумя странами.

По данным Минздрава, в Грузии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. В России, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом достигло 63.