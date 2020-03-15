Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.

В РоссииМинпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучениеМинпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучениеЧитать подробнее

В частности, вузам предлагается использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. Ректорам также поручено взять на особый контроль проведение противоэпидемических мероприятий в университетах, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Ранее в воскресенье Фальков провел совещание с ректорами. Там обсуждалось, как можно организовать учебный процесс в условиях эпидемической ситуации в стране, чтобы студенты и преподаватели могли контактировать на расстоянии.

Вузам поручено продолжить обучение, но, во-первых, предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для студентов (в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану), а во-вторых, организовать возможности для использования электронных образовательных ресурсов в учебе.

"В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ", - добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало регионам РФ перевести на дистанционное обучение школы.

Минобрнауки РФ

Новости по теме

Новости

Среди пациентов с коронавирусом в Подмосковье оказался венесуэлец

Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

На аэродроме в Чите у вертолета Ми-8 случайно выстрелила пушка

Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Трое пациентов с коронавирусом заразились в России

Главный терапевт Минздрава призвала россиян не употреблять алкоголь при гриппе или ОРВИ

РЖД из-за коронавируса отменят поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

РЖД из-за коронавируса отменят поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус
Эпидемия коронавируса

РФ с 15 марта закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');