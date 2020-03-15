Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.

В частности, вузам предлагается использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. Ректорам также поручено взять на особый контроль проведение противоэпидемических мероприятий в университетах, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Ранее в воскресенье Фальков провел совещание с ректорами. Там обсуждалось, как можно организовать учебный процесс в условиях эпидемической ситуации в стране, чтобы студенты и преподаватели могли контактировать на расстоянии.

Вузам поручено продолжить обучение, но, во-первых, предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для студентов (в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану), а во-вторых, организовать возможности для использования электронных образовательных ресурсов в учебе.

"В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ", - добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало регионам РФ перевести на дистанционное обучение школы.