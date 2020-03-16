Всем входящим в здания российских вузов будут измерять температуру

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поручил измерять температуру у всех входящих в здания российских университетов и обеспечить помещения средствами для дезинфекции.

Как говорится в приказе Минобрнауки, подписанном министром, который опубликован на официальном сайте ведомства, эти меры вступают в силу с понедельника, 16 марта.

В соответствии с документом ректорам университетов также предписано ограничить число очных совещаний и командировок сотрудников. Кроме того, рекомендовано "при необходимости" перевести работников на удаленный режим работы.

Накануне, 15 марта, стало известно, что Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение студентов с использованием электронных технологий. О готовности предоставить свои онлайн-курсы для других университетов уже заявили в Высшей школе экономики (ВШЭ).