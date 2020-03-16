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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Россиянам на карантине будут оплачивать "больничные" в особом порядке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал задачи в сфере здравоохранения первоочередными, поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине.

Об этом глава правительства заявил на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник. Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову создать фонд для премирования отличившихся в борьбе с коронавирусом врачей.

Эпидемия коронавируса

Он также распорядился обеспечить сотрудников медицинских учреждений, которые связаны с работой по профилактике короновируса, дополнительными стимулирующими выплатами.

Мишустин на совещании выразил уверенность, что принимаемые государством меры и ответственное отношение граждан к здоровью помогут оперативно стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Он призвал граждан отнестись с пониманием к принимаемым мерам. "Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что коронавирус угрожают в первую очередь пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. "Самоограничение, которое сейчас необходимо, направлено прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан", - сказал премьер.

По последним данным, в России 63 человека заразились Covid-19, сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения в стране COVID-19.

Михаил Мишустин

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