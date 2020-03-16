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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Мишустин поручил законодательно обеспечить интернет-доставку безрецептурных лекарств

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта, разрешающего заказывать доставку безрецептурных лекарств через интернет.

Об этом Мишустин рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что задачи, касающиеся сферы здравоохранения, являются первоочередными.

Также премьер-министр поручил Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову создать фонд для премирования отличившихся в борьбе с коронавирусом врачей. Он также распорядился обеспечить сотрудников медицинских учреждений, которые связаны с работой по профилактике короновируса, дополнительными стимулирующими выплатами.

По последним данным, в России 63 человека заразились COVID-19.

Михаил Мишустин Татьяна Голикова

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