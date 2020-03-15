Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Сотрудник скорой помощи на территории больницы в Коммунарке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса в РФ.

Как рассказали в штабе, три из них выявлены в Московской области, один - в Тюменской области, все инфицированные - это граждане Российской Федерации.

По данным эпидемиологического расследования, они в последние две недели посещали страны, неблагополучные по COVID-19: Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, результаты на коронавирус подтверждены в установленном порядке, контактных лиц поместили под медицинское наблюдение и проводят им лабораторное обследование.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России, таким образом, возросло с 59 о 63, уточняют в штабе.

Отмечается, что из них 60 зарегистрировано у граждан России, 2 - у граждан КНР и 1 - у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин РФ. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess, напоминают в штабе.

Со своей стороны, в департаменте здравоохранения Тюменской области "Интерфаксу" сообщили, что заболевшим является мужчина. По данным оперативного штаба области, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в мире к утру воскресенья число инфицированных COVID-19 превысило 150 тысяч человек.