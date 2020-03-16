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В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Дмитрий Песков заявил, что принципиально соотношение сторонников и противников, которое и определится на голосовании

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле ознакомились с письмом группы общественных деятелей, выступивших против поправок в Конституцию, и принимают во внимание все точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Он обратил внимание на то, что "есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента".

По его словам, в данном случае значение имеет вопрос пропорций сторонников и противников изменений в Конституцию. "Этот вопрос пропорций мы с вами узнаем в результате голосования", - сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, насколько мнение подписантов этого письма, в котором есть и известные правоведы, влияет на позицию Кремля, Песков сказал: "Безусловно, мы учитываем, принимаем во внимание и знакомимся со всеми точками зрения. Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения".

Ранее в понедельник стало известно, что общественные деятели и юристы подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.

Дмитрий Песков

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