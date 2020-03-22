Артисты призвали патриарха вмешаться в ситуацию с закрытием собачьего приюта под Тулой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более десятка известных артистов обратились к патриарху Кириллу с просьбой помочь в спасении приюта для собак и кошек в Тульской области, который был на днях закрыт настоятелем местного храма.

Обращение подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.

"Позвольте обратить ваше внимание на вопиющий, с нашей точки зрения, инцидент, который произошел в середине марта в Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района Тульской области, где новый священник самовольно, вопреки мнению настоятельницы, в одночасье ликвидировал живой уголок, в котором более десяти лет жили собаки и кошки, подкинутые в свое время к стенам обители", - говорится в обращении, текст которого поступил в "Интерфакс".

В нем говорится, что в ночь на 16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении собак и кошек. Волонтерам сказали, что животных отправят в приюты, однако в обоих приютах Тульской области это отрицали. "Двух собак, про которых было сказано, что их пристроили на конюшню в Подмосковье, наутро нашли в лесу. Часть кошек вернулась к стенам монастыря, но их не пустили, и теперь те бродят голодные по округе", - отмечают подписанты, подчеркивая, что все собаки были стерилизованы и кастрированы, привиты от бешенства, жили в хороших вольерах и не мешали паломникам.

Авторы просят патриарха дать нравственную оценку действиям сотрудников монастыря, лишивших крова животных, по возможности оказать содействие в возвращении питомцев на прежнее место и в допуске к ним волонтеров.

Собаки вывезены, вольеры сожжены

Ранее волонтер Анна Максимова сообщила журналистам, что несколько десятков собак, которые годами жили в приюте Свято-Казанского монастыря в Тульской области, были увезены в разных направлениях и брошены в безлюдных местах в 30-40 км от приюта.

Она также сообщила, что в минувший четверг волонтеры беседовали с представителями Тульской епархии, где им пообещали, что найденным собакам дадут пожить в монастыре еще какое-то время при условии, что волонтеры начнут интенсивные поиски новых опекунов.

"Однако в субботу утром, придя в монастырь, мы увидели, что рабочие разбирают вольеры и жгут их вместе с будками. В авральном порядке оставшихся собак пришлось увозить", - сказала волонтер.

Ранее представители духовенства в интервью местному телевидению заявляли, что собак, живших при монастыре, в течение целого года распределяли по приютам и "в добрые руки". Между тем волонтеры утверждают, что это не так.

Волонтеры забили тревогу

В середине марта Максимова сообщила, что в ближайшие дни 65 собак и 25 кошек могут лишиться крова, так как новый священник решил ликвидировать приют при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново Тульской области. На тот момент, по ее словам, несколько животных уже увезли, а к оставшимся волонтеров не пускали.

"Нынешняя настоятельница монастыря - игуменья Евфросиния - давала еду и кров всем животным, которых подкидывали в монастырь. Матушке Евфросинии уже более 80 лет, она стала слаба здоровьем. Новый священник ополчился на проживающих в монастыре собак и кошек и обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить", - рассказала Максимова.

По ее словам, монахини и прихожане вполне справлялись с животными, а когда волонтеры привезли корм, священник отказался его принять, ""сказав, что в помощи не нуждается".

Уже 16 марта стало известно, что приют был ликвидирован. Волонтеры тогда вызвали полицию, которой зять женщины, которая работает за свечным прилавком, заявил, что "случилось чудо, и собаки улетели".