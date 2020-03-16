Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Пациентка медицинского центра "Новомосковский", где находятся пациенты с подозрением на коронавирус Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тридцать новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, из них 20 - в Москве, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев - в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, один случай в Кировской области, один случай в Пермском крае, один случай в Республике Коми", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила, что число зарегистрированных случаев возросло до 93. Накануне оперштаб сообщал о 63 официальных случаях COVID-19.