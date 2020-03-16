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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Власти РФ будут сообщать о ситуации с коронавирусом на специальном сайте

Власти РФ будут сообщать о ситуации с коронавирусом на специальном сайте
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Еще одна задача - информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом, работа единой бесплатной горячей линии "стопкоронавирус" также подготовлена, линия протестирована, ее номер 8-800-2000-112. Если даете добро, готовы запускать", - сказал Чернышенко на первом заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Вице-премьер рассказал о подготовке всероссийской акции помощи находящимся на карантине, а также людям старшего поколения. "Также важное направление - это волонтеры-медики", - сказал он.

При координационном совете правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса создан коммуникационный центр, который будет проводить мониторинг ситуации, осуществлять информационную поддержку и взаимодействие всех участников.

Ранее в понедельник было объявлено, что в России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки экономики и граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в частности, поручил законодательно обеспечить интернет-доставку безрецептурных лекарств, наладить оповещение граждан о ситуации с коронавирусом в стране.

COVID-19 Дмитрий Чернышенко

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