В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей

Премьер Мишустин также анонсировал создание горячей линии по ситуации с COVID-19

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.

"В субботу (14 марта - ИФ) прошла стратегическая сессия координационного совета. Мы выработали ряд первоочередных мер, и считаю необходимым уже сегодня предпринять ряд действий для предотвращения негативного влияния коронавируса на экономику страны и на жизнь людей", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", - подчеркнул Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство в скором времени запустит единую горячую линию и систему онлайн оповещения граждан (в том числе и через соцсети) о ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, в постоянном режиме будет размешаться актуальная информация о числе заболевших и выздоровевших. "Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - сказал Мишустин.

Глава кабмина также подчеркнул, что активные предупреждающие меры, которые были приняты властями РФ еще в феврале, позволили ограничить распространение коронавируса в России. Он призвал сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах. Мишустин заверил, что государство будет принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения новой инфекции.

Ранее в понедельник также стало известно, что российский премьер возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.