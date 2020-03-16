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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Исключением для отказа от проверок он назвал ситуации, когда возникает риск для жизни и здоровья граждан.

Эпидемия коронавируса

Для малых и средних предприятий расширят доступ к льготным кредитам, банки стимулируют дать им отсрочку по уплате процентов, сказал чиновник. Также он упомянул прямое субсидирование процентных ставок в размере 0,5 рыночной ставки, отсрочки арендных платежей в том случае, если аренда осуществляется в части государственного и муниципального имущества, это снижение требований к обеспечению контрактов при госзакупках.

Первый вице-премьер также пообещал, что власти поддержат отрасли экономики, которые первыми оказались в зоне риска, в том числе авиаперевозки, туризм и строительство (в котором занято много иностранных рабочих).

Правительство, в частности, с конца марта приступит к прямому субсидированию убытков отраслей, которое будет проводиться по "отработанным методикам", рассказал Белоусов. Власти также будут следить за тем, чтобы открытые кредитные линии банков не были свернуты, добавил он.

Также правительство составит перечень системообразующих предприятий, как это было во времена экономических кризисов 2008 и 2014 годов. "Сейчас кризиса нет, но перечень такой мы сочли необходимым разработать, обновить", - отметил чиновник. Эти компании будут особо внимательно контролироваться и в случае необходимости им будут оперативно помогать реструктурировать кредиты или даже предоставлять прямые субсидии.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Белоусову проработать меры по поддержке бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Утром в понедельник премьер объявил, что для поддержки бизнеса и граждан в стране будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Он пообещал расширить число отраслей, на которые распространяется отсрочка по налоговым платежам, пообещал помочь торговле с поставками и закупкой запасов товаров. Он также призвал все органы власти, в том числе контрольно-надзорные, не мешать, а максимально помогать бизнесу.

Михаил Мишустин Андрей Белоусов правительство

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