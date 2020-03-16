Здоровые россияне смогут пройти тест на коронавирус

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россияне без признаков простуды и не контактировавшие с заболевшими коронавирусом смогут провериться на наличие у себя этого вируса в специализированных лабораториях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На заседании правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она сказала, что подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, готовые принять эти тесты для работы "в лабораториях третьей и четвертой групп патогенности".

Лаборатории при этом "будут использовать методы, не предполагающие выделения возбудителя". Регионы должны получить согласие персонала на работу с этими тест-системами, добавила она.

"Мы исходим из того, что в этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза. Но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой короновирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание", - сказала Голикова.