"Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус в течение месяца

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус в течение месяца, сообщили в пресс-службе компании.

"Планируем начать делать тесты в течение месяца. Сейчас начинаем их закупать у нескольких российских производителей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Цены на исследование пока не определены. Тесты будут аккумулировать в лабораториях Москвы, Петербурга, Новосибирска и Челябинска.

В настоящее время в России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Четверо из них выздоровели, 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется.