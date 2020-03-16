В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

Также запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников запрещаются в Москве до 10 апреля, также запрещено проводить мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующий указ размещен на сайте городской администрации в понедельник.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно", - написал Собянин в своем блоге после публикации указа.

По его словам, запрет будет временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все спортивные школы и секции дополнительного образования, сообщил Собяни

"С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - написал он. По словам Собянина, уже с 17 марта в этих учреждениях вводится режим свободного посещения.

"По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах", - отмечает мэр Москвы.

По его словам, закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а "добровольную самоизоляцию на дому".

С 16 марта режим свободного посещения был введен в Москве в общеобразовательных школах.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 53 человек, сообщили городские власти.