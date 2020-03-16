Пожилых москвичей попросили без необходимости не покидать квартиры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с угрозой коронавируса просит пожилых горожан без необходимости не покидать свои дома.

"Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру", - написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

Он призвал москвичей при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача на дом.

"До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания", - сообщил Собянин.