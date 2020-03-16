В Москве объяснили ограничения на въезд в РФ из Белоруссии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на въезд в Россию с территории Белоруссии вводятся из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц, сообщили в правительстве РФ.

"Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В кабинете министров РФ ссылаются на статью 5 российско-белорусского соглашения об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения. При этом обращается внимание на то, что выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства права граждан одной стороны соглашения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории другой стороны могут быть ограничены одной из сторон в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод своих граждан.

"В свою очередь, Закон Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации", Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" предоставляют правительству Российской Федерации необходимые полномочия для принятия решения об ограничении въезда в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.

В правительстве РФ полагают, что заявления руководства Белоруссии о российских мерах борьбы с COVID-19 не способствуют согласованию шагов по противодействию инфекции.

"В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее правительство России решило закрыть границу с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение в связи с таким решением властей РФ. "В Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический", - сказал он.

В Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них - завозные. Соседние с Белоруссией Украина, Польша, Латвия, Литва закрыли границу.