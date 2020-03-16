Лукашенко заявил, что Россия "вся полыхает от коронавируса"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией, хотя в Белоруссии обстановка с распространением коронавируса COVID-19 лучше, чем в России, заявил президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"В Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический", - сказал он.

По мнению президента Белоруссии, Россия должна была бы помочь республике на внешних рубежах, а не закрывать совместную границу.

Лукашенко заявил, что не видит необходимости в закрытии внешних границ в связи с пандемией коронавируса. "Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно", - сказал он.

Для Белоруссии он считает главной проблемой последствия "телодвижений в направлении коронавируса" для экономики. По его словам, ситуация непосредственно с вирусом не является проблемной для районов и районных центров, в отличие от Минска и крупных городов. В связи с этим он призвал местные органы власти "без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности", а население - не "бегать по аптекам" и не скупать маски, спецодежду или лекарства.

В связи с ростом спроса на медицинские маски, белорусские производители увеличили их выпуск и образовался излишек, рассказал президент. Он предложил продать их Германии: "Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос".

Реакцию Белоруссии на пандемию Лукашенко считает адекватной, Тогда как "мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу".

"Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - высказался президент.

В Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, в России - 63. Соседние с Белоруссией Украина, Польша, Латвия, Литва и Россия закрыли границу.