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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Глава ВОЗ указал на резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В мире на прошлой неделе произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, причем большинство из них приходится на страны за пределами КНР, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он также отметил, что о большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая.

В то же время Гебрейесус посетовал, что, несмотря на принятые меры, включая закрытие школ и отмену спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы "изоляции". "Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни - разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться", - подчеркнул глава ВОЗ.

При этом он напомнил, что ВОЗ уже направил в 120 стран 1,5 млн наборов для тестов.

"Это глобальный рубежный кризис в здравоохранении в наше время. Следующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науке и испытанием солидарности", - добавил Гебрейесус.

ВОЗ

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