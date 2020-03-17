Депутатом Госдумы вместо Ольги Баталиной станет Сергей Сокол из Иркутска

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генсовет партии "Единая Россия" определил судьбу депутатского мандата, освободившегося после перехода Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда и соцзащиты.

"Мандат депутата Госдумы Ольги Баталиной, освободившийся после ее перехода на работу в Минтруда, достанется секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу", - сообщил во вторник официальный телеграмм-канал "Единой России".

Там же информировали, что соответствующее решение заочно принял Генсовет партии, так как процедурой это допускается. Необходимый пакет документов уже поступил в ЦИК РФ, отмечается в сообщении.

28 февраля стало известно, что 44-летняя Баталина назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ. До этого назначения была депутатом Госдумы, входила в состав думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.