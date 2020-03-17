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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Перуанского "шамана" приговорили к семи годам колонии за наркотики

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Московский областной суд приговорил гражданина Испании, России и Перу Даниэля Сиксто Диас-Струкова к семи годам колонии строгого режима за попытку хранения наркотиков. Как сообщил адвокат осужденного Андрей Смирнов, его также оштрафовали на 300 000 рублей.

Прокурор просил для Диас-Струкова девять с половиной лет строгого режима.

Осужденному 45 лет. Он родился в России. Затем в Перу он выучился на целителя и вернулся на родину.

Его задержали в марте 2017 года в одном из почтовых отделений Москвы, где он ждал посылку из Перу с бутылками лечебного отвара "крови дракона"- лекарством для пациентов, по словам перуанца.

Суд над ним начался в июле 2018 года. Прокурор утверждал, что у подсудимого нашли и изъяли больше девяти килограммов наркосодержащих смесей. Подсудимый заявил, что он эти растения ел, они составляют его диету и что сам он является травником, а не наркоторговцем или наркопотребителем.

Ему вменили контрабанду наркотиков (п. "б" ч.4 ст.229.1 УК) и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК).

В марте 2020 года присяжные оправдали Диас-Струкова по обвинению в контрабанде, но признали виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков. По словам адвоката, суд переквалифицировал обвинение с особо крупного размера на крупный.

Перу Мособлсуд Андрей Смирнов Даниэль Сиксто Диас-Струков

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