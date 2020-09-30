В РФ апелляционный суд утвердил семилетний срок "перуанскому шаману"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Первый Апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину Испании, России и Перу Даниэлю Сиксто Диас-Струкову, осужденному за попытку хранения наркотиков.

"Приговор оставлен без изменения, в апелляционной жалобе защиты отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Таким образом, суд не нашел оснований для отмены либо смягчения приговора, который вступил в законную силу в среду.

В марте Московский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил "перуанского шамана" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Дело "перуанского шамана"

45-летний перуанец родился в России, после чего выучился на целителя в Перу и вернулся делиться полученными знаниями с россиянами.

Он был задержан в начале марта 2017 года в почтовом отделении в Москве, где ждал посылку из Перу с бутылками лечебного отвара "крови дракона"- лекарством для пациентов, по словам перуанца.

Диас-Струкову было предъявлено обвинение в контрабанде наркотических средств (п. "б" ч.4 ст.229.1 УК РФ), по которому его впоследствии оправдали, и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Его дело в суде рассматривалось с июля 2018 года.

Гособвинитель заявлял в суде, что у Диас-Струкова было изъято более 9 килограмм наркосодержащих смесей. Сам перуанец утверждал, что он не является торговцем наркотиками или наркопотребителем: "Растения, которые присутствуют в деле, я ел, это была диета. Я травник".

Как утверждала защита, "шаман" не планировал изготавливать наркотики, а растения использовал для "традиционных перуанских методов лечения".