Присяжные вынесли вердикт травнику из Перу по делу о контрабанде "крови дракона"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении гражданина Испании, России и Перу Даниэля Сиксто Диас-Струкова, обвиняемого в контрабанде наркотиков и их сбыте в особо крупном размере. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского областного суда.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт, признав Диас-Струкова виновным", - сказали в суде. Вместе с тем, согласно вердикту, Диас-Струков заслуживает снисхождения.

Дату оглашения приговора в суде пока не уточнили.

Диас-Струкову предъявлено обвинение в контрабанде наркотических средств (пункт "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Он был задержан в начале марта 2017 года в почтовом отделении в Москве, где ждал посылку из Перу с бутылками лечебного отвара "крови дракона"- лекарством для пациентов, по словам перуанца. Его дело в суде рассматривается с июля 2018 года.

Гособвинитель заявлял в суде, что у Диас-Струкова было изъято более 9 килограмм наркосодержащих смесей. Сам перуанец утверждал, что он не является торговцем наркотиками или наркопотребителем: "Растения, которые присутствуют в деле, я ел, это была диета. Я травник".

45-летний перуанец родился в России, после чего выучился на целителя в Перу и вернулся делиться полученными знаниями с россиянами.