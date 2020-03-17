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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Два жителя Ижевска организовали нарколабораторию в торговом центре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Полицейские Ижевска пресекли деятельность нарколаборатории, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии во вторник.

Около одного из торговых центров сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали двух местных жителей, 1987 и 1992 г.р. При личном досмотре у них нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками.

"В ходе обыска в офисе торгового центра, арендуемом одним из задержанных - ранее судимым предпринимателем, сотрудники УНК обнаружили лабораторное оборудование, колбы, прекурсоры", - говорится в сообщении.

Оборудование и химические вещества молодые люди заказывали через интернет и с их помощью готовили наркотики прямо в офисе в нерабочее время.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Ижевск

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