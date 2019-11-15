В Петербурге арестовали группу, развозившую амфетамин на брендированной машине такси

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге арестованы участники преступной группы, перевозившие наркотики на автомобиле сервиса такси.

Как сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД, в среду оперативники задержали трех мужчин, которые производили амфетамин и продавали его в интернет-магазине, а товар передавали покупателям через тайники-закладки.

В местах жительства задержанных была обнаружена нарколаборатория с химическими реактивами, оборудованием и инструментами для производства наркотиков. У одного из подозреваемых изъяли амфетамин массой 1,43 грамма, говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, предполагаемый 37-летний наркокурьер использовал для перевозки товара брендированную машину интернет-сервиса по заказу такси. По данным пресс-службы, в этой машине обнаружили 47 свертков с психотропным веществом. Три свертка уже исследованы, как выяснилось, они содержат амфетамин.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ" и "незаконные производство, сбыт или пересылка психотропных веществ". Подозреваемые арестованы.