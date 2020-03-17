В Ижевске пройдет согласованный митинг против поправок в Конституцию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти согласовали активистам в Ижевске проведение митинга против поправок в Конституцию, сообщил один из организаторов акции Дмитрий Морозов.

"Нам наконец согласовали проведение митинга против Владимира Путина, "обнуления" его сроков и его изменений в Конституцию, в Ижевске! Как и по всей стране митинг пройдет 22 марта (воскресенье) в 14:00 (13:00 по Москве - ИФ) у Монумента дружбы народов ("Лыжи Кулаковой")", - написал Морозов на своей странице в соцсети.

Ранее поправки в Конституцию РФ были одобрены Госдумой, Советом Федерации, законодательными собраниями регионов (в том числе Госсоветом Удмуртии), а также Конституционным судом РФ после проверки на соответствие фундаментальным положениям Основного закона.

После положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.