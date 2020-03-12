Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Светова Александр Гуд.

По его словам, движение обжалует отказ в суде.

Митинги намечались на 21 и 22 марта. В связи с введенными в городе ограничениями на массовые мероприятия, организаторы акций уменьшили в заявках их численность до 4500 человек.

В ответе мэрии говорится, что акции не согласуют из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции напомнили, что ради этого в городе ограничили массовые мероприятия.

10 марта мэр Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия численностью более 5000 человек.

"Гражданское общество" планировало провести акции против изменения Конституции и "обнуления президентских сроков", а также против дел "Нового величия" и "Сети" (запрещена в России).

Законопроект о поправках в Конституцию 12 марта был утвержден Советом Федерации и сейчас находится на согласовании в регионах.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту Владимиру Путину снова участвовать в выборах в 2024 году.