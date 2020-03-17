Заразившийся коронавирусом житель Красноярска работает шеф-поваром в ресторане

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госпитализированный с диагнозом "коронавирус" житель Красноярска является шеф-поваром в местном ресторане, однако после возвращения из Австрии он на работу не приходил и ни с кем из коллег не контактировал, сообщается в инстаграме ресторана La Famille во вторник.

"Да, действительно, наш шеф-повар находится на карантине, так как вернулся из Европы. Сам вернулся, сам позвонил, сам находится в изоляции. (...) Самочувствие у него хорошее. Нет кашля, хрипов, затрудненного дыхания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после возвращения вечером 15 марта он в ресторан не заходил. "Наш шеф-повар уехал в отпуск 4 марта, вернулся (...) 15 марта. Вчера же ушел на карантин. После отпуска на предприятие не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал", - подчеркивают в заведении.

Тем не менее, в ресторане ввели спецмеры профилактики в связи с распространением вируса: ведется журнал измерения температуры сотрудников, в свободном доступе имеются анисептики, регулярно обрабатываются все поверхности.

Ранее со ссылкой на Минздрав региона сообщалось, что во вторник в Красноярске был официально зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Установлено, что он посещал Австрию. Мужчина был госпитализирован утром в понедельник. Результат его анализов был подтвержден в новосибирском исследовательском центре "Вектор".

Также во вторник правительство Красноярского края приняло постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.