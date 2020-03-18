Власти Хакасии выяснили, что коронавирус в регион завезли из Германии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Единственный случай заражения коронавирусом в Хакасии подтвердился у жителя региона, который побывал в отпуске в Германии, сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам чиновников, врачи оценивают состояние заболевшего как стабильное, он находится под круглосуточным наблюдением.

В администрации заверили, что в республике приняты все меры безопасности. Во всех больницах и поликлиниках достаточно лекрарств, оборудования и в регионе достаточно тест-систем для оперативного выявления COVID-19.

С 18 марта в Хакасии запрещены массовые мероприятия, школам рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы, детские сады работают как обычно.

В Абакане с этого же дня введен режим ЧС, сообщила пресс-служба мэрии. При мэрии создан оперативный штаб. Чиновники рекомендовали организаторам коммерческих мероприятий ограничить их проведение.

О первом случае заражения коронавирусом в регионе было объявлено 17 марта. За сутки такие случаи выявили в 15 новых регионах страны. Официальное количество выявленных в России случаев заражения на тот момент достигло 114.