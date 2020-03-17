У вернувшегося из Австрии жителя Красноярска подтвердился коронавирус

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает пресс-служба регионального Минздрава во вторник.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции (Австрия). Результат подтвержден в установленном порядке. Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию", - говорится в релизе.

Как сообщалось, накануне с подозрением на коронавирус в красноярскую больницу скорой медицинской помощи был госпитализирован мужчина, вернувшийся из Австрии. Предварительные первичные тесты на наличие вируса нового типа дали положительный результат. Для подтверждения диагноза его анализы были направлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор".

Правительство Красноярского края во вторник приняло постановление о введении на территории региона режима усиленной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.

В понедельник, 16 марта, вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова сообщала, что на тот момент в России было зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. По ее словам, 86 случаев из 93 являются завозными, еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции.

При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93 пациентов выздоровели, отмечала вице-премьер.