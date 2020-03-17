"Яндекс" запустит платформу для дистанционного обучения по всей России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" создаст и запустит бесплатно платформу для дистанционного обучения, говорится в сообщении интернет-компании.

Она заработает уже в марте и будет включать инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций уроков удаленно и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам.

Сервис будет интегрирован во все образовательные продукты "Яндекса". На первом этапе компания инвестирует в создание платформы более 200 млн рублей.

Инструменты для полностью удаленного ведения уроков появятся 30 марта в "Яндекс.Учебнике". Преподаватели, зарегистрировавшись в нем, смогут проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений.

С 1 апреля совместно с Центром педагогического мастерства запустится полноценная онлайн-школа для 5-11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны в "Яндекс.Эфире" и "Яндекс.Репетиторе". Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ/ОГЭ и ведущие преподаватели московских школ. Трансляции будут идти в школьные часы. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и 11-х классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в "Яндекс.Репетиторе".

"Яндекс" создает и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов. Всего компания инвестирует в образовательные проекты более 5 млрд. рублей в течение 2020-2022 годов.