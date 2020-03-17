Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

"Яндекс" запустит платформу для дистанционного обучения по всей России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" создаст и запустит бесплатно платформу для дистанционного обучения, говорится в сообщении интернет-компании.

Она заработает уже в марте и будет включать инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций уроков удаленно и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам.

МоскваВсе московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреляВсе московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреляЧитать подробнее

Сервис будет интегрирован во все образовательные продукты "Яндекса". На первом этапе компания инвестирует в создание платформы более 200 млн рублей.

Инструменты для полностью удаленного ведения уроков появятся 30 марта в "Яндекс.Учебнике". Преподаватели, зарегистрировавшись в нем, смогут проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений.

С 1 апреля совместно с Центром педагогического мастерства запустится полноценная онлайн-школа для 5-11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны в "Яндекс.Эфире" и "Яндекс.Репетиторе". Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ/ОГЭ и ведущие преподаватели московских школ. Трансляции будут идти в школьные часы. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и 11-х классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в "Яндекс.Репетиторе".

"Яндекс" создает и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов. Всего компания инвестирует в образовательные проекты более 5 млрд. рублей в течение 2020-2022 годов.

Яндекс

Новости по теме

Новости

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Посольства и консульства РФ приостановили выдачу виз

Российским магазинам рекомендовали минимизировать очереди

Греф не увидел драматических проблем в экономике из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса

В ГНЦ "Вектор" начали испытывать вакцину от коронавируса

В ГНЦ "Вектор" начали испытывать вакцину от коронавируса

Главный нарколог Минздрава предупредил о вреде алкоголя для заболевших COVID-19

Медики подтвердили коронавирус у жительницы Пензы

У вернувшегося из Австрии жителя Красноярска подтвердился коронавирус

У вернувшегося из Австрии жителя Красноярска подтвердился коронавирус

Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа с симптомами ОРВИ, проверят на коронавирус

Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа с симптомами ОРВИ, проверят на коронавирус

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');