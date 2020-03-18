"Союзмультфильм" будет выпускать мультфильмы на удаленке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" с 19 марта переведет сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса, но планирует продолжить выпуск мультфильмов, сообщили в пресс-службе компании. Пока удаленный режим работы объявлен до 10 апреля.

Директор студии Борис Машковцев через пресс-службу заверил, что новые фильмы будут выходить в телеэфире, на стриминговых сервисах и на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

Зрителям "Союзмультфильма" будут доступны новые серии "Нового Простоквашино", "Оранжевой коровы". Кроме того, киностудия готовит к выпуску новые серии мультфильма "Ну, погоди!", а также мультфильмы "Зебра в клеточку", "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой, "Енотки", "Пластилинки", "Приключения Пети и Волка", два полнометражных фильма - "Суворов" и "Остров банановой лихорадки".

Также в работе у аниматоров порядка 10 авторских фильмов.