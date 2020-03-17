Российским магазинам рекомендовали минимизировать очереди

Покупателям нужно соблюдать дистанцию минимум метр друг от друга, говорится в письме Минпромторга

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России выпустил рекомендации в адрес руководства магазинов для недопущения распространения коронавируса, предусматривающие, в частности, минимизацию очередей и скопления покупателей.

Документ находится в распоряжении "Интерфакса". В документе руководство торговых предприятий призывают "постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга".

Кроме того, в магазинах персонал обязан обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности, которых чаще всего касаются руки покупателей, - ручки тележек, дверные ручки и т.д.

Так, магазинам предписано обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса на них увеличивать количество таких товаров в торговом зале и их выкладку на полки.

Кроме того, магазинам поручено усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров.

Интернет-магазины и сервисы доставки товаров потребителям должны минимизировать близкие контакты своих сотрудников с покупателями. Торговые сети и другие организации торговли должны отныне дистанционно получать заказы от потребителей и выдавать им уже укомплектованный заказ, говорится в письме.

Руководителям магазинов в этом документе также предписано не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний, повышенной температурой и вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.