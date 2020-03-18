Московский метрополитен закупил 6000 литров дезинфицирующего средства

Дверные ручки, поручни эскалаторов и кнопки автоматов по продаже билетов обрабатывают раз в полтора-два часа

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чтобы чаще проводить уборку для борьбы с коронавирусом, Московский метрополитен закупил 6000 литров концентрированного дезинфицирующего средства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. Из этого выйдет 1,2 млн литров готового раствора.

"Этот объем можно сравнить с семи железнодорожными цистернами повышенной емкости. Таким образом, метрополитен полностью обеспечен необходимым количеством дезинфицирующего средства", - сказали в пресс-службе.

Предприятие планирует в ближайшее время закупить еще больше этого средства. Представитель метрополитена объяснил, что оно "обладает высокой антимикробной и антивирусной активностью, в том числе оно действенно против особо опасных инфекций", его рекомендовла Роспотребнадзор.

По словам представителя подземки, этим средством раз в полтора-два часа дезинфицируют все элементы инфраструктуры, которых касаются пассажиры. Это в том числе ручки входных дверей, терминалы для оплаты проезда, турникеты и поручни эскалаторов.

Всех своих кассиров - более 3700 человек - метрополитен обеспечил санитайзерами для рук. Первый замначальника метрополитена Роман Латыпов рассказал в эфире "Эха Москвы", что кассирам и контролерам также выдали перчатки. Тем, у кого аллергия на латекс, выдают перчатки из нитрила.

По его словам, во всех новых вагонах серий "Ока" и "Москва" дезинфицируется воздух и работают кварцевые лампы. Систему вентиляции в подвижном составе он назвал "крайне эффективной". При этом, по его словам, предприятие регулярно дезинфицирует вагоны и элементы инфраструктуры на станциях, и это делается чаще, чем во многих других городах мира.

"То есть все точки контакта с человеком, например, автоматы по продаже билетов. Например, кнопки дезинфицируются каждый час. То есть чтобы вы понимали, то есть каждый час что-то протирать. Ну кто в театре протирает ручку каждый час. Точно нет. Для сравнения просто Тайвань город крупный с крупным метрополитеном – каждые 4 часа. Нью-Йорк – два раза в день. Мы каждый час", - заверил Латыпов.

По словам замначальника метрополитена, в последние дни предприятие ощутило спад пассажиропотока на станциях, где обычно бывает много студентов и школьников, а также снизился "поток по социальным картом". Для примера он назвал станции "Университет" и "Юго-Западная", где рядом есть вузы. Вузы начали с этой недели переходить на дистанционное обучение. Латыпов напомнил, что в час пик в одном вагоне метро может быть до ста пассажиров.

Стены туннелей в метро также промываются регулярно каждый день специальным оборудованием, рассказал Латыпов. На станциях, по его словам, также работает вентиляция, роторные группы установок сейчас заменяют и новые установки на 40% эффективней, чем старые. "И количество углекислого газа в два раза практически снизилось в метрополитене", - добавил он.