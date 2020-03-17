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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Греф похвалил россиян за спокойное поведение в нынешний кризис

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России пока не наблюдает у клиентов-физлиц паники, но зафиксировал рост операций по снятию наличных и оплате с карт в магазинах, сообщил глава банка Герман Греф.

Эпидемия коронавируса

"Паники мы не ощущаем. Мы видим, что население наше - большие молодцы, люди ведут себя прагматично. То есть обычных ошибок, броситься в обменные пункты и менять валюту по первому попавшемуся курсу - такого поведения в этот раз мы не видим, и это очень здорово. Это означает, что уровень финансовой грамотности людей у нас серьезно растет", - сказал он.

Он призвал клиентов Сбербанка "никуда не бежать", поскольку "все, что должно случиться - оно случится" и "можно сказать, что уже случилось".

"Обязательно неквалифицированные валютные спекулянты попадают в оба конца: когда начинают менять и потом, когда меняют обратно. И очень жалко, что у нас люди в основном не очень богатые. Очень жалко, когда на такого рода панических настроениях они теряют свои деньги", - отметил Греф.

По его словам, сейчас объем выдачи наличных в банкоматах Сбербанка находится примерно на обычном уровне.

"В выходные он был несколько повышенным. Ну и были повышенные траты в магазинах и в аптечной сети. Сегодня на середину дня мы видели, что примерно объемы и выдачи наличных, и трат выровнялись. Видимо, ажиотаж такой проходит", - сказал Греф. Также он сообщил, что банк зафиксировал в выходные "чуть-чуть" повышенный спрос на обмен валюты.

"Запасы валюты в наших офисах и кассовых центрах более чем достаточные. Мы учли опыт 2015 года и опыт 2009 года. И я знаю, что наш Центральный банк очень серьезно подготовился к этому тоже. Поэтому я не вижу никакой проблемы. Только запас кредитной линии у нас порядка 3 трлн рублей", - сказал финансист.

По его словам, Сбербанк оценивает поведение людей сейчас как очень рациональное. "Есть повышенный спрос на потребкредиты и ипотечные кредиты. По ипотеке даже был зафиксирован исторический максимум спроса. Но тоже думаю, что это такая временная история. Я думаю, что сейчас рынок должен начать успокаиваться", - отметил Греф.

Ранее он сообщил, что в банке просчитали три варианта развития событий с коронавирусом и пришли к выводу, что кредитная организация во всех сценариях пройдет кризис спокойно и без посторонней помощи.

Сбербанк Герман Греф

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