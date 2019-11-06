Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что будет обжаловать решение арбитражного суда о взыскании с него более чем 1 млрд рублей.

"Конечно, будем обжаловать", - сказал Грудинин на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

"У нас было пять рейдерских атак, ни один рейдер не получил то, что он хотел. Сейчас самое сложное, но мы будем биться", - сказал он.

В конце октября арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Грудинину, выдвигавшемуся в президенты России в 2018 году, взыскав с него 1,066 млрд рублей.

Акционеры совхоза добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет компенсации понесенных совхозом убытков и упущенной выгоды.