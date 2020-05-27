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КС РФ отказал Грудинину в жалобах на нормы, не позволившие ему защитить репутацию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ отказался принимать жалобы предпринимателя Павла Грудинина на порядок судебной защиты чести, достоинства и репутации.

Как следует из отказного определения суда, опубликованного в среду на сайте КС РФ, Грудинин оспаривал конституционность статьи 188 "Консультация специалиста" Гражданского процессуального кодекса РФ.

Заявитель представил в КС материалы, согласно которым суды разных инстанций отказали Грудинину в удовлетворении исков к ряду лиц о защите чести, достоинства, деловой репутации, признании распространенной информации не соответствующей действительности, обязании опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда. При этом суды не приняли представленные истцом лингвистические заключения, подготовленные доктором филологических наук, отметил Грудинин в жалобе.

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Заявитель счел, что оспариваемое им законоположение не соответствует Конституции, поскольку позволяет судам отказывать в признании доказательством консультационного заключения специалиста, полученного в досудебном порядке для обеспечения истцом своей защиты, в вызове специалиста в суд для дачи пояснений по его заключению, в оценке письменного заключения в совокупности с другими доказательствами и в назначении в необходимых случаях экспертизы.

КС заключил, что оспариваемая норма, призванная обеспечить правильное рассмотрение и разрешение дел судами, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Суд отказался рассматривать жалобы Грудинина, "поскольку они не отвечают требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд РФ признается допустимой".

В постановлении не сообщается, о каких судебных процессах с участием Грудинина идет речь. Вместе с тем, как сообщалось, в октябре 2018 года Грудинин проиграл иск к ВГТРК из-за телепередачи о его разводе.

КС РФ Павел Грудинин

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