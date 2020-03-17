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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Минтруд рекомендовал чиновникам ограничить личный прием граждан

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минтруд выпустил методические рекомендации для чиновников, а также сотрудников госструктур, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с пандемией коронавируса COVID-19, документ опубликован на сайте ведомства во вторник.

Эпидемия коронавируса

В частности, рекомендуется временно ограничить личный прием граждан и предложить им обращаться в госорганы в письменной форме, по возможности организовать гибкий график работы, чтобы избежать скопления людей. Часть работы с документами рекомендуется перевести в удаленный формат в электронном виде - при наличии технических возможностей для этого.

Также рекомендуют мерить чиновникам температуру на рабочих местах и не пускать на работу заболевших, организовать качественную уборку не реже раза в сутки с дезинфицирующими средствами, поставить бактерицидные лампы в столовых, обеспечить работников средствами для дезинфекции рук.

Массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и развлекательные, нужно сократить и по возможности проводить в видеоформате или без участников, допуская только чрезвычайно важные и неотложные.

Чиновникам, в соответствии с рекомендациями, следует воздержаться от поездок в страны, где была выявлена коронавирусная инфекция, при появлении первых симптомов ОРВИ незамедлительно обратиться к врачу. Загранкомандировки должны быть отменены, кроме срочных или тех, которые связаны с исполнением поручений президента и правительства. Тем, кто посещал государства с неблагоприятной ситуацией по COVID-19, нужно сообщить об этом своему работодателю.

Минтруд COVID-19

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