Минтруд рекомендовал регионам автоматически продлить выплату соцпособий

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Антон Котяков направил в регионы России рекомендации продлить выплату социальных пособий жителям России, даже если от них не поступили необходимые подтверждающие документы.

"Минтруд рекомендовал всем регионам продлевать выплату пособий, ранее назначенных органами социальной защиты населения, без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Соответствующие рекомендации, подписанные главой Минтруда, были разосланы во все регионы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В Минтруде рассчитывают, что такая мера позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы соцзащиты и центры соцобслуживания. При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен, подчеркивается в сообщении.

"Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты. Поэтому регионам на время противовирусной кампании было рекомендовано отказаться от приема документов граждан, подтверждающих нуждаемость в ранее назначенных выплатах", - цитируют в Минтруде слова министра Котякова.

В ведомстве напомнили, что сейчас для подтверждения права на ряд региональных мер социальной поддержки гражданам нужно периодически - каждые три или шесть месяцев - подавать в органы соцзащиты документы об уровне дохода.