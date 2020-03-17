"Роскосмос" отменил все международные контакты на ближайшие недели

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" на ближайшие недели отменил все международные контакты и переговоры, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Об этом Рогозин написал в твиттере во вторник. Он сделал это заявление на фоне осложнения ситуации в мире в коронавирусом.

Рогозин также отметил, что отменяются все выезды сотрудников "Роскосмоса" за рубеж, кроме командировок на Байконур.

Это уже не первые ограничительные меры из-за вируса, затронувшие ракетно-космическую отрасль. На минувшей неделе стало известно, что запуск миссии ExoMars-2020 перенесен с лета этого года на 2022 год. Среди причин назывались необходимость дополнительных технических проверок, а также коронавирус.

В понедельник, 16 марта, Гвианский Космический центр объявил о приостановке всей пусковой программы, а "Роскосмос" - об ограничении на доступ прессы на космодром Байконур. Во вторник также стало известно, что традиционный праздничный концерт в честь Дня космонавтики перенесен с 12 апреля на осень.

Кроме того, российские специалисты, обеспечивающие пуск ракеты "Союз-2" со спутниками OneWeb, прошли тщательный медицинский осмотр перед допуском на космодром Байконур.

"Члены Госкомиссии и специалисты-стартовики, прибывшие на Байконур для подготовки пуска 21 марта ракеты "Союз-2" со спутниками "One Web", прошли тщательный медицинский осмотр и уже приступили к работе", - сообщил Рогозин в твиттере во вторник. Он поблагодарил правительство Казахстана за "возможность ритмичной работы космодрома".

Глава "Роскосмоса" заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) помогает "Роскосмосу" принимать меры против предотвращения заражения сотрудников на космодромах Байконур и Восточный.

"Роскосмос" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством обеспечивает строгое выполнение санитарных норм для профилактики заболевания при подготовке своими боевыми расчётами пусков ракет-носителей как на Байконуре, так и на Восточном", - заявил также Рогозин.

В субботу, 21 марта, состоится третий запуск спутников в рамках проекта OneWeb и второй в 2020 году. Всего на орбиту будет выведено 34 новых аппарата. Таким образом, их общая численность на орбите составит 74.