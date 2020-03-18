Экс-главред "Ведомостей" назвала ошибкой продажу издания Зятькову и Голубовичу

По мнению Татьяны Лысовой, сделка может привести к конфликту интересов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор и член совета директоров "Ведомостей" Татьяна Лысова считает ошибкой продажу издания совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу.

По ее мнению, потенциальные покупатели - "чуждые правилам и идее "Ведомостей", а основатели издания (FT, The Wall Street Journal и Independent media), никогда бы не взяли их партнерами в это издание".

"С точки зрения интересов "Ведомостей", где я проработала 18 лет, считаю это очень плохой новостью. Один из них бизнесмен, многолетний ньюсмейкер "Ведомостей" Голубович, у которого будет конфликт интересов, второй - издатель СМИ из чуждой "Ведомостям" ниши медиарынка", - сказала "Интерфаксу" Лысова.

"Я буду надеяться, что все эти намерения не реализуются и сделка не состоится", - добавила она.

Ранее владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что продают его совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. Они будут выступать в возможной сделке как частные лица. Сумма сделки не называется.

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Тогда сумма соглашения также не называлась.

Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года.

В 2017 году Кудрявцев был лишен гражданства РФ после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения. По данным из открытых источников, Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский. Согласно законодательству, таким образом Кудрявцев не имел законных оснований владеть "Ведомостями".

С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.

В начале февраля этого года стало известно, что семья Кудрявцева уже более года не владеет "Ведомостями". В эфире телеканала RTVi Кудрявцев сообщил, что сейчас газета принадлежит семье его партнера Владимира Воронова (который являлся членом совета директоров "Ведомостей").

В совет директоров, помимо Кудрявцева, Воронова и Помпадура, входили бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева.