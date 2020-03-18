Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Экс-главред "Ведомостей" назвала ошибкой продажу издания Зятькову и Голубовичу

По мнению Татьяны Лысовой, сделка может привести к конфликту интересов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор и член совета директоров "Ведомостей" Татьяна Лысова считает ошибкой продажу издания совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу.

По ее мнению, потенциальные покупатели - "чуждые правилам и идее "Ведомостей", а основатели издания (FT, The Wall Street Journal и Independent media), никогда бы не взяли их партнерами в это издание".

В РоссииНовыми владельцами "Ведомостей" станут Константин Зятьков и Алексей ГолубовичЧитать подробнее

"С точки зрения интересов "Ведомостей", где я проработала 18 лет, считаю это очень плохой новостью. Один из них бизнесмен, многолетний ньюсмейкер "Ведомостей" Голубович, у которого будет конфликт интересов, второй - издатель СМИ из чуждой "Ведомостям" ниши медиарынка", - сказала "Интерфаксу" Лысова.

"Я буду надеяться, что все эти намерения не реализуются и сделка не состоится", - добавила она.

Ранее владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что продают его совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. Они будут выступать в возможной сделке как частные лица. Сумма сделки не называется.

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Тогда сумма соглашения также не называлась.

Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года.

В 2017 году Кудрявцев был лишен гражданства РФ после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения. По данным из открытых источников, Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский. Согласно законодательству, таким образом Кудрявцев не имел законных оснований владеть "Ведомостями".

С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.

В начале февраля этого года стало известно, что семья Кудрявцева уже более года не владеет "Ведомостями". В эфире телеканала RTVi Кудрявцев сообщил, что сейчас газета принадлежит семье его партнера Владимира Воронова (который являлся членом совета директоров "Ведомостей").

В совет директоров, помимо Кудрявцева, Воронова и Помпадура, входили бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева.

Ведомости Татьяна Лысова Демьян Кудрявцев

Новости по теме

Новости

Петербург перестал принимать самолеты из Евросоюза из-за коронавируса

Новыми владельцами "Ведомостей" станут Константин Зятьков и Алексей Голубович

Изменение Конституции

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Что произошло за день: вторник, 17 марта

Изменение Конституции

Путин подписал указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституции

Путин подписал указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституции

Умер Эдуард Лимонов

Умер Эдуард Лимонов

Хуснуллин не исключил строительства инфекционных центров в регионах

Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая

Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Путин заявил, что у РФ есть все для разработки вакцины от COVID-19 в скором времени

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');