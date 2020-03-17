Новыми владельцами "Ведомостей" станут Константин Зятьков и Алексей Голубович

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур продают его совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. Они будут выступать в возможной сделке как частные лица.

"Группа медиаинвесторов в составе В.Воронова, Д.Кудрявцева и М.Помпадура, контролирующая акции и долговые обязательства и входящая в совет директоров АО "БНМ" (издателя "Ведомостей", "Гарвард Бизнес Ревью Россия" и других проектов), достигла соглашения о продаже всех связанных с этим проектом акций и активов, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления", - говорится в заявлении владельцев на сайте издания.

Цена актива определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе - финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать, отмечается в документе.

Там также сказано, что полномочия действующего совета директоров в связи с достижением соглашения прекращаются, новый совет будет сформирован после завершения сделки.

"Продавцы подчеркнули, что были горды в течение пяти лет поддерживать и развивать одно из важнейших российских изданий, действующее по лучшим международным стандартам, - оплот качественной и независимой журналистики", - говорится в заявлении.

За эти годы, по их данным, совокупные просмотры интернет-версий проектов "БНМ" выросли до 15 млн уникальных посетителей в месяц, а аудитория одного номера в Москве достигла 150 тыс. человек.

"Мы выражаем глубокое удовлетворение этими результатами и благодарны менеджменту компании и редакции за блестящую работу в сложные для индустрии медиа времена технологических изменений и рыночного спада", - подчеркнули Кудрявцев и Воронов.

Компания "БНМ" заверяет, что во время завершения сделки и после нее все обязательства перед партнерами, рекламодателями, подписчиками остаются в силе, издания будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории "Ведомостей" и сопутствующих изданий.

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Сумма соглашения не называлась.

Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года. Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%.

В 2017 году Кудрявцев был лишен гражданства РФ после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения. По данным из открытых источников, Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.

По данным самих "Ведомостей" на 2017 год, Кудрявцев являлся членом совета директоров издания. С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.

В начале февраля стало известно, что семья Кудрявцева уже более года не владеет "Ведомостями". "Газета "Ведомости" принадлежит на сегодня семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров газеты "Ведомости" и был со мной вместе пять уже с чем-то лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости", - сказал Кудрявцев в эфире телеканала RTVi, уточнив, что сам он является членом совета директоров.

В совет директоров, помимо Кудрявцева, Воронова и Помпадура, входят бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева.